الأوقاف والداخلية تبحثان سبل تنظيم إصدار جوازات سفر حجاج ومعتمري

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاخ حسام أبو الرب

ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب سبل التعاون المشترك خاصة بما يتعلق بسرعة إنجاز وتنظيم إصدار جوازات سفر حجاج ومعتمري فلسطين.



وحضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الأوقاف صباح اليوم الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر ومدير عام الشؤون الإدارية أحمد عباس ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة خالد زواوي ومدير عام الجوازات محمود قنداح ومدير

عام الشؤون المالية والإدارية رفيق النوباني .



وأكد أبو الرب خلال اللقاء استعداد الوزارة التام للتعاون مع وزارة الداخلية /الإدارة العامة للجوازات وتقديم ما يلزم خاصة الأوراق المتعلقة بسفر الحجاج والمعتمرين وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصادرة من الإدارة العامة للحج

والعمرة ، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الخاصة ليتمكن المواطن من أداء العمرة والحج بالموعد المحدد .



بدوره أكد حرب حرصه واستعداد كافة الطواقم بالإدارة العامة العامة للجوازات لتقديم كافة الخدمات المطلوبة للتخفيف عن الحاج والمعتمر الفلسطيني وإنجاز معاملاته بأقصى سرعة ممكنة ووفق النظام المعمول به و الآلية المتفق عليها مع وزارة الأوقاف لمنع وقوع أية إشكاليات .