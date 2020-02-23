ماذا علّق نفتالي بينت على تنكيل جيشه بشاب فلسطيني استشهد جنوب القطاع

حدود بين غزة وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

علّق وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت اليوم الأحد، على تنكيل جيشه بشاب فلسطيني جنوب قطاع غزة، بواسطة جرافة عسكرية، مرحباً بما فعله الجيش.



وقال بينت حول هذا المشهد، على حسابه في (تويتر): إنه "هكذا ينبغي وهكذا سنفعل، وسنعمل بقوة ضد المخربين"، وفق زعمه، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: "سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار (الإسرائيلي) ضد "انعدام الإنسانية" باستخدام جرافة من أجل إحضار جثة المخرب إلينا"، على حد وصفه.



واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.



وكان الجيش الإسرائيلي، زعم رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".



ونشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.



وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى استشهاده.