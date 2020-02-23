الناطق باسم الحكومة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن إجراءات تتعلق بفيروس (كورونا)

حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، "أن وزارة الصحة، اتخذت عدة إجراءات، بعد زيارة الوفد الكوري لفلسطين، وتبين أن تسعة من أفراده، أصيبوا بفيروس (كورونا) وهي إغلاق كافة الأماكن، التي يشتبه بقيام السياح الكوريين بزيارتها، والاختلاط بالعاملين فيها".



وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن TV": "أنه إجراء وقائي، وأن العاملين في المطاعم بمدينة أريحا، أُخضعوا إلى الفحص، وكانت النتيجة سلبية، وهو ما يطمئن المواطنين، بخلو فلسطين من هذا الوضع".



وقال: "إن كل الأماكن التي زارها الوفد، تم التحفظ عليها، ووُضع العاملون فيها في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وأن أي أشخاص أو أماكن لم يتم معرفتهم، فإن وزارة الداخلية والصحة تهيب المواطنين بضرورة الإعلان عن ذلك؛ لتفادي الإصابة بهذا الوباء، واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة عالمياً في الحجر الصحي لمدة أسبوعين".



وبيّن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن وزارة الصحة، أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الوقائية، وهي الإرشادات التي وجهت للمواطنين بكيفية التعامل مع الأعراض التي يمكن أن تظهر من (الانفلونزا) والصداع وغيرها، وكذلك المستلزمات الطبية التي وفرتها الوزارة للأطباء والعاملين، لمواجهة هذا الوباء، وهناك إجراءات وقائية على المعابر، حيث تم تجهيز مكان للحجر الصحي للقادمين من البلدان، التي يشتبه أن بها إصابة بهذا الوباء.



وأشار إلى الخطوة الجديدة، التي قامت بها وزارة الصحة الأردنية، بفرض قيود على مسافرين القادمين، حتى لا ينتقل فيروس (كورونا) عبر المعبر بين الضفة الغربية والأردن، مبيناً: "أن هناك تنسيقاً متواصلاً بين فلسطين والأردن؛ لمواجهة هذا الوباء عبر اتخاذ الإجراءات الوقائية، والتنسيق الكامل حول القادمين إلى مطار عمان من الدول، التي يشتبه إصابتها بالفيروس".



وعن البضائع التي تنتقل عبر المعابر، قال: "إنه بدون تهويل من هذه الحالة، أن البضائع لا ينتقل من خلالها الوباء سواءً من الطرود أو التبادل التجاري بين الدول، ولكن هناك محاذير من تنقل الأشخاص في الأماكن العامة".



واختتم بقوله: "من الضروري ارتداء الكمامات الواقية، خاصة في البلدان المصابة، ولدينا هنا إجراءات وقائية متخذة منذ الإعلان عن هذا الوباء في العالم، والإجراءات تمكنت من عدم دخول هذا الوباء، والسيطرة على الحالات التي يشتبه باختلاطها مع السياح الكوريين، وإن الإجراءات حتى الآن مطمئنة، ولا خوف من انتقال هذا الوباء".