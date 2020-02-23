اشتية: فواتير المياه والديون بلغت مليار و600 مليون شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، البلديات والهيئات المحلية بالقيام بواجبها، ودورها في تحصيل فواتير المياه، والديون التي تقدر بنحو مليار و600 مليون شيكل في الضفة وقطاع غزة.



جاء ذلك، خلال جولة قام بها في مقر سلطة المياه اليوم الأحد، بمدينة رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، وأمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، حيث التقى برئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومدراء وكادر السلطة.



وأوضح اشتية "أن إسرائيل تقتطع 150 مليون شيكل بحجة معالجة مياه الصرف الصحي، وتسرق أموالنا من خلال عدم تدقيق الفواتير"، مؤكداً "أن الحكومة حريصة على ألا يستمر هذا الوضع، وأنه سيتم تشكيل لجنة متعلقة بالمياه؛ لمتابعة هذا القطاع المهم وتخفيض المديونية".



ودعا رئيس الوزراء إلى أن يكون هناك برامج ومشاريع لسلطة المياه في كل مدينة وقرية ومخيم؛ لتصل إليها المياه جميعاً، وبدون استثناء مع نهاية العام 2020، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار المياه على المواطنين، وأن الحكومة تقوم بدفع فرق السعر بقيمة 120 مليون شيكل.



هذا واجتمع رئيس الوزراء مع طاقم سلطة المياه، حيث اطّلع على أهم الإنجازات التي حققتها سلطة المياه، للوصول إلى الأمن المائي، إلى جانب التحديات التي تواجهها سلطة المياه، ومن أهمها سيطرة الاحتلال على المصادر المائية الجوفية والسطحية، وسرقة الأرض والمياه، وما يترتب على ذلك من حرماننا من حقوقنا التاريخية في هذه المصادر.



بدوره، أكد غنيم، الالتزام بقرار الحكومة، فيما يتعلق بإجراءات الانفكاك عن الاحتلال، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية من خلال العناقيد.