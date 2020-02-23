قوات الاحتلال تُشدد إجراءاتها العسكرية في محيط "الإبراهيمي" بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به، والبوابات المقامة على مداخله.
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به، والبوابات المقامة على مداخله.
وأضافت: أنه تم نشر أفراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وتم إغلاق الممرات التي يسلكها المواطنون بالشوادر؛ لحجب الرؤية.
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