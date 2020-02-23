قوات الاحتلال تُشدد إجراءاتها العسكرية في محيط "الإبراهيمي" بالخليل





وأضافت: أنه تم نشر أفراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وتم إغلاق الممرات التي يسلكها المواطنون بالشوادر؛ لحجب الرؤية.





رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به، والبوابات المقامة على مداخله.