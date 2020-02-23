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الخارجية: فاشية الاحتلال وانحطاطه الأخلاقي يظهران في التنكيل بجثمان الشهيد الناعم

الخارجية: فاشية الاحتلال وانحطاطه الأخلاقي يظهران في التنكيل بجثمان الشهيد الناعم
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن فاشية الاحتلال وانحطاطه الأخلاقي، يظهران مجدداً في التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم، قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس، في منظر تقشعر له الأبدان".

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن هذه اللقطات المصورة، اختار بعض قيادات وأنصار اليمين المتطرف مشاركتها على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حصل مع عضو الكنيست "متان كهانا"، الذي وصف المشاهد بأنها "انعكاس مباشر لوجود بينت في وزارة الجيش"، في همجية علنية تجسد حجم تفشي الكراهية والعنصرية بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي ما تتم ترجمتها باستمرار عبر عمليات القتل والقمع والتنكيل، ضد الفلسطينيين.

واعتبرت ما جرى، "جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو ما يعيد إلى ذاكرتنا ما حصل مع المتضامنة الأميركية، راشيل كوري، حين أقدمت جرافة إسرائيلية على جرفها، وإعدامها عن سبق إصرار وتعمد عام 2003".

وبهذا الصدد، أكدت أن تلك الجرائم، تُكذب زيف ادعاءات نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين بشأن "اخلاقيات جيش الاحتلال"، وتؤكد السقوط الأخلاقي لهذا الجيش المتطرف، وهي لم تكن لتحدث لولا حالة اللامبالاة الدولية، تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي، وللشرعية الدولية، وقراراتها.

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