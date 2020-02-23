شاهد: كيف بدا مكان استشهاد "الناعم" عقب الجريمة الإسرائيلية







رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صوراً لمكان ما بعد الجريمة، التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شاب فلسطيني، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: إن أحد مجاهديها بلواء خانيونس، وهو محمد علي الناعم (27 عاماً) استشهد اليوم في جريمة "صهيونية" وحشية شرقي خانيونس.واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.وكان الجيش الإسرائيلي، زعم رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".ونشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى استشهاده.