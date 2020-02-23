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هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق محتجز بمشفى (برزلاي) بوضع صحي حرج

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق محتجز بمشفى (برزلاي) بوضع صحي حرج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صادر عنها ظهر الأحد، أن الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق (77 عاماً)، بوضع صحي مقلق وحرج، ويقبع حالياً بمشفى (برزلاي) الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة بتقريرها أن مضاعفات خطيرة، طرأت على حالته الصحية، حيث يعاني الأسير من آلام حادة، وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد من وزنه الكثير، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من خلال أنبوب مخصص للتغذية يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة.

ولفتت الهيئة، إلى أن أطباء الاحتلال، اكتشفوا إصابته بالسرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي،  لكن إدارة سجون الاحتلال، ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تفاقم حالته، وبداية الشهر الجاري، خضع عروق لعملية جراحية لاستئصال المعدة، وورم سرطاني في الأمعاء، لكنه لا يزال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته. 

من الجدير ذكره، أن الأسير عروق من يافة الناصرة في الداخل المحتل، ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ (30 عامًا)، وهو واحد من عشرة أسرى على الأقل يعانون من  مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة. 

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