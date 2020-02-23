غانتس: لا علاقة بين نقل أموال إلى حماس وخلق ردع





وأوضح في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أنه لا علاقة بين نقل أموال إلى حركة حماس، وبين خلق ردع.





وأضاف: أنه لا يستطيع ضم (القائمة المشتركة) إلى حكومة برئاسته، بسبب الخلافات الأيدلوجية مع نوابها في الملف الفلسطيني، وعدم نضالهم بشكل واضح وغير قابل للتأويل ضد "الإرهاب"، وفق زعمه.





ومع ذلك تعهد غانتس، بأن يخدم حزبه المجتمع العربي في شتى المجالات مثل: التربية والبناء والتشغيل ومكافحة العنف.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، ضرورة تغيير صورة التعامل مع ما وصفه "الإرهاب" المنطلق من قطاع غزة بصورة جذرية.