السراج: خطة جديدة لتحسين شكل وعمل سوق البسطات بالشجاعية والشوارع المُحيطة

سوق البسطات بمدينة غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أنهم سيبدؤون بخطوات من شأنها تحسين شكل وعمل سوق البسطات، في منطقة الشجاعية، شرقي مدينة غزة.



وقال السراج لـ"دنيا الوطن": إنه يوجد تعديات واضحة على شارع صلاح الدين، من قبل بعض الأشخاص، وهذه التعديات أحدثت أزمة سير، وتسببت بحالات وفاة لبعض المواطنين، ويجب الآن إنهاء هذا الوضع خدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم تنفيذ توسعة للشارع والرصيف.



وأوضح، أن هذه المنطقة، تمثل عنق زجاجة في المدينة، ووفق الخطط الموضوعة، سيصبح الشارع والرصيف أوسع للسيارات والمشاة.



وعن داخل السوق، قال السراج: إن ممرات السوق سيتم فتحها جيدًا، وستصبح عرضها بعد الترتيب سبعة أمتار؛ لعدم حدوث ازدحامات، لأنه كان في الماضي تحصل حوادث عديدة، ويصعب علاجها بسبب هذه الازدحامات وضيق المكان.



وحول سيارات الأجرة، التي تأخذ حيزًا من الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية للسوق، أشار رئيس البلدية إلى أنه سيتم ترتيب الشوارع، بالتعاون مع الشرطة بغزة، وتخصيص أماكن محددة للسيارات.