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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة سجونها، تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح (24 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، والقابع حالياً في سجن (إيشل).

ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير الحيح، يعاني من إصابة، عندما اعتقل بتاريخ 22/10/2015 بالقدس، برصاصة بالأذن اليمنى، حيث تسببت بضر جسيم لمجمع الأعصاب، وإصابة بالغة بالفك الاسفل، وتغير ملامح الوجه، وفقدان السمع بالأذن اليمنى، وصعوبة بالنطق، كما أصيب برصاصة بالشريان الرئيسي بالرقبة بالجهه اليسرى، وبرصاصة باليد اليسرى وبقايا شظايا بالظهر، وتضرر الجزء الأيمن من الدماغ، مما أثر سلبا على الجهة اليسرى من الجسم، وهي بحالة خدر دائم.

وقالت الهيئة: إن الأسير بعد الإصابة، مكث بمستشفى (هداسا عين كارم) 40 يوماً بغيبوبة، أدت إلى تعفن بالمعدة، وما زال يعاني من مشاكل بها حتى اللحظة، وخصوصاً بعد الأكل، حيث يصاب بإسهال مزمن وآلآم، كما يشعر الأسير بحالة من الإغماء والتشنج بحال تأخره عن الذهاب للمرحاض.

وأوضحت، أن الأسير، يعاني حالياً من عدم التوازن أثناء المشي، وعدم تطابق الفكين، وهو بحاجة إلى عمليات جراحية، وتتعمد إدارة السجون عدم تقديم العلاجات والاحتياجات الطبية اللازمة له، وإهمال حالته الصحية.

يذكر، أن المحكمة المركزية، أصدرت في العام 2016 حكماً بالسجن الفعلي على مقداد الحيح بالسجن لمدة 16 عاماً ونصف، بإدعاء تنفيذه عملية طعن في إحدى المستوطنات جنوب غرب القدس المحتلة.

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