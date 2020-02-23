تكليف أمين سر لإقليم رام الله والبيرة





وطلب محيسن، الإخوة في اللجنة المنتخبة لإقليم رام الله والبيرة، عقد اجتماع فيما بينهم لتوزيع المهام التنظيمية بين أعضاء اللجنة، مؤكداً أنه تم عقد عشرة مؤتمرات في الأقاليم الشمالية، وبقيت أربعة أقاليم لم تعقد مؤتمراتها حتى الآن، وهي القدس، نابلس، قلقيلية وبيت لحم، وبذلك تستكمل الحركة تجديد شرعية أطرها التنظيمية.





وأكد محيسن بأن المؤتمرات ظاهرة صحية في حركة فتح، لضخ دماء جديدة في الحركة، وللنهوض بالعمل الفتحاوي، وأكد أنه لا يوجد خاسر ولا رابح في الانتخابات، وإننا جميعاً في خندق واحد لمواجهة التحديات.



رام الله - دنيا الوطنبحضور الدكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم وقيادة التعبئة، تم تكليف موفق سحويل، أميناً لسر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة، وذلك بحضور جميع أعضاء لجنة الإقليم.وتحدث محيسن، عن المرحلة الحالية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والتحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أن كل الأقاليم التي انتخبت حديثاً، هي من أهم دعائم الصمود الوطني الفلسطيني، وركيزة أساسية من ركائز مواجهة ما يسمى بصفقة القرن.