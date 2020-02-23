الرئيس الصيني: فيروس (كورونا) أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد

أطباء في مستشفى لعلاج كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد: إن أزمة فيروس (كورونا) لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.



وأضاف: أن تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي، وسنحاول التقليل منها، مشدداَ على أن فيروس (كورونا) أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصاً، والإصابات المؤكدة إلى 76 ألفاً 936 حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألفاً و888 شخصاً بعد معالجتهم.