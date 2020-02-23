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الطيراوي: "تنفيذية المنظمة" و"مركزية فتح" تتحملان تبعات عمل لجنة التواصل

الطيراوي: "تنفيذية المنظمة" و"مركزية فتح" تتحملان تبعات عمل لجنة التواصل
رام الله - دنيا الوطن
حمّل اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، تبعات عمل لجنة التواصل في منظمة التحرير، وتبعات الحملة التي تضمنتها، وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقف الرافضة والمدينة؛ لمشاركة أعضاء من اللجنة في اللقاء الذي ضم أيضاً شخصيات من منتدى السلام الفلسطيني مع برلمان السلام الإسرائيلي، يوم الجمعة في الرابع عشر من شباط/ فبراير الجاري، وحمّل تبعاتها للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح مجتمعتين.

جاء ذلك، تعبيراً عن تضامن الطيراوي مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، الذي يشهد له بحرصه الوطني، والذي قدم اليوم استقالته من مهام عمله في لجنة التواصل للرئيس محمود عباس، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وعبر الطيراوي عن صدمته من اللجنة المركزية، التي اعتبر موقفها صادماً ومقلقاً، حين أحجمت في الدفاع عنه، وهو الذي قبل تكليفه بهذه المهمة دون رغبته، معتبراً هذا القبول انسجاماً مع قناعته في أن النضال لأجل القضية لا يتوقف في مكان أو لحظة أو زمن.

وقال الطيراوي: إن اللجنة المركزية لحركة فتح، مجتمعة وأعضاءً، تتحمل تحديداً مسؤولية عمل اللجنة المذكورة، وليس المدني منفرداً، وهو الذي تحمل سلبيات هذه المهمة في أكثر من موقف.

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