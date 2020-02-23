فصائل المقاومة: ملتزمون بالدفاع عن أبناء شعبنا ولجم الاحتلال عن جرائمه وعدوانه



جاء ذلك، تعقيباً على جريمة الإعدام بدم بارد، للشهيد محمد الناعم، فجر اليوم الأحد، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت في بيان لها: إن حالة "الرهان الصهيوني" على الواقع العربي نحو التطبيع والرهان على السياسة المستمرة من السلطة بالضفة المحتلة، نحو التنسيق الأمني واللهث وراء مشروع المفاوضات، هو رهان لن يطول بطلانه وخسارته بفعل ثورة شعبنا، وصحوة عربية وإسلامية نحو قضية فلسطين والقدس"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وأكدت فصائل المقاومة، على أن محاولات "العدو الصهيوني" فرض معادلات وقواعد اشتباك جديدة مع المقاومة لن تفلح، ومحاولات رفع الراية البيضاء، لن تكون مهما كانت التداعيات، و"لن نقبل بأن تكون الدماء الفلسطينية ثمناً للرهانات الصهيونية الداخلية".



وأكدت فصائل المقاومة، أنها ملتزمة بالدفاع عن أبناء شعبنا، ولجم الاحتلال عن جرائمه وعدوانه، وليعلم أن الدماء الفلسطينية ليست رخيصة، وليست ورقة يمكن التلاعب بها.

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تزف الشهداء، مؤكدة أن دماءهم الطاهرة ستبقى متجذرة في الأرض، لتؤكد حقنا الكامل بها، وستكون نوراً لكل مقاوم على أرض فلسطين.