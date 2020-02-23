هل يوجد أسراب جراد قادمة من سيناء إلى الأراضي الفلسطينية؟

أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

أكد بدر حوامدة، مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي، أن الأنباء التي تحدثت عن قرب وصول سرب كبير من الجراد إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال سيناء المصرية، غير صحيحة.



وقال حوامدة لـ"دنيا الوطن": إنه تم إبلاغهم بعدم وجود سرب جراد في سيناء قادم لفلسطين، وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي، أبلغت الزراعة الفلسطينية، رسميًا، أنه غير موجود، ولم يرصد في تلك المنطقة أي منها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة، تتواصل مع الجانب المصري.



وأوضح: أنهم يتابعون الأمر مع الجانب الأردني بخصوص الجراد القادم من السعودية، وما يصل إلى وزارة الزراعة الفلسطينية مُطمئن؛ لأن بعض الجراد انحرف مساره بسبب الأحوال الجوية، والمنخفضات، التي تضرب المنطقة، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات مشتركة بين فلسطين والأردن.



وأشار حوامدة، إلى أن أسراب الجراد، انتقلت من بعض الدول الإفريقية، وتحديدًا أريتريا وأثيوبيا، إلى مناطق البحر الأحمر، حيث يتكاثر، ولكن الرياح عامل مؤثر على حركة الجراد، ولكن الوزارة مستعدة لأي طارئ.