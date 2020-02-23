تحذيرات من تصاعد خطير بتنفيذ المخطط الاستيطاني 2020 في القدس



وأوضح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال، تستخدم عوامل عدة لتعزيز الاستيطان في القدس، إلى جانب استخدام كل الأدوات ضد المقدسيين، كعوامل طاردة لهم من القدس، من خلال التصعيد الذي تشهده المدينة المقدسة هذه الفترة.



وأشار الحموري إلى وجود 20 إلى 22 ألف منزل، صدرت بحقها أوامر بالهدم، ويمكن أن تنفذ في أي وقت، وحتى دون إعلام أصحابها.



ويهدف المخطط الاستيطاني 2020 إلى تطويق مدينة القدس بالمستوطنات؛ لتهويدها زمانياً ومكانياً بكل قطاعاتها ومؤسساتها، وبموجب المشروع الذي حدد سقفه الزمني العام الحالي، تبدأ حدود القدس الكبرى من مدينة رام الله شمالاً إلى منطقة بيت لحم جنوباً، ومن حدود منطقة عمواس غرباً إلى سفوح أريحا ونهر الأردن شرقاً.

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري من تصاعد خطير في تنفيذ المخطط الاستيطاني2020 في مدينة القدس.