الجبور: العمل جارٍ لوضع خطة استراتيجية بالمناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين



كما دعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى زيارة مسافر يطا للاطلاع على حجم معاناة المواطنيين والوقوف ميدانيا لمواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأهالي فيها.



وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل بأن 14 قرية في مسافر يطا يسعى الاحتلال إلى تهجير المواطنين وتنفيذ مخطط التطهير العرقي فيها، بحجة أنها مناطق عسكرية، مؤكدا على أن المواطنين في هذه المنطقة يملكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي.

رام الله - دنيا الوطنقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، في جنوب الخليل راتب الجبور: إن العمل جارٍ لوضع خطة استراتيجيةفي المناطق التي تقع ضمن المخطط الاحتلالي وتتعرض لهجمات المستوطنين المتواصلة شرق يطا، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات لتعزيز صمود الأهالي في تلك المناطق.