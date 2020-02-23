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الجبور: العمل جارٍ لوضع خطة استراتيجية بالمناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين

الجبور: العمل جارٍ لوضع خطة استراتيجية بالمناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين
مناطق في يطا
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، في جنوب الخليل راتب الجبور: إن العمل جارٍ لوضع خطة استراتيجية 
في المناطق التي تقع ضمن المخطط الاحتلالي وتتعرض لهجمات المستوطنين المتواصلة شرق يطا، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات لتعزيز صمود الأهالي في تلك المناطق.

كما دعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى زيارة مسافر يطا للاطلاع على حجم معاناة المواطنيين والوقوف ميدانيا لمواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأهالي فيها.

وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل بأن 14 قرية في مسافر يطا يسعى الاحتلال إلى تهجير المواطنين وتنفيذ مخطط التطهير العرقي فيها، بحجة أنها مناطق عسكرية، مؤكدا على أن المواطنين في هذه المنطقة يملكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي.

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