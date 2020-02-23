بمشاركة المالكي.. انطلاق أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

هذا ويلقي وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، الذي يصل إلى جنيف اليوم، كلمة يتحدث فيها عن الاستيطان، ونهب الموارد والثروات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مخاطر تنفيذ خطة ترامب- نتنياهو.





كما يعقد وزير الخارجية، عقب كلمته مؤتمراً صحفياً إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، حسبما أفاد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، ممثل فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إبراهيم خريشة.



وأعرب خريشة عن أمله بأن تؤيد الدول أربع، مشاريع قرارات خاصة بفلسطين، سيتم طرحها في هذه الدورة، وسيكون التصويت عليها في 20 من الشهر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنتنطلق أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، غداً الاثنين، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العمومية، والمقرر السامي، ووزير الخارجية السويسري، وعدد من المسؤولين.