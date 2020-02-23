رواجبة: مخطط توسيع طريق استيطاني جنوب قلقيلية يسعى للسيطرة على أراضي المواطنين



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن هذا المشروع الاستيطاني، يهدف لتدمير 14 مشتلا من بينها منشأتان للحجر في المنطقة الواقعة خلف الجدار قرب مدخل جلجوليا، وفرض سياسة الأمر الواقع، واقتلاع نصف المشاتل، وتدميرها، وطرد السكان منها، وتوسعة المستوطنات وخدمة المستوطنين، مبينًا أن الوجود الفلسطيني محدود في تلك المنطقة، نظراً لمنع الدخول إليها إلا بتصاريح محددة لأصحاب المشاتل والعمال.



وأشار رواجبه إلى أن هناك جلسات مع المحامين في مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لتدارس كل الخطوات والإجراءات القانونية للوصول إلى (المحكمة العليا" لمنع تنفيذ هذا المخطط.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة: إن مخطط سلطات الاحتلال لتوسيع طريق استيطاني جنوب المحافظة، يسعى للسيطرة على أراضي ومنشآت المواطنين، خاصة المشاتل الزراعية.