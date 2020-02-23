عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً دينية.
وأفادت مصادر رسمية ومحلية، أن 48 مستوطنًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.
وأوضحت المصادر، أن المستوطنين، اقتحموا الأقصى ضمن الجولات الصباحية اليومية، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً دينية.
وأفادت مصادر رسمية ومحلية، أن 48 مستوطنًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.
وأوضحت المصادر، أن المستوطنين، اقتحموا الأقصى ضمن الجولات الصباحية اليومية، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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