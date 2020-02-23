عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



وأوضحت المصادر، أن المستوطنين، اقتحموا الأقصى ضمن الجولات الصباحية اليومية، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.









رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً دينية.وأفادت مصادر رسمية ومحلية، أن 48 مستوطنًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.