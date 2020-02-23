الحكومة تدعو المواطنين للتقيد بالإجراءات والإرشادات فيما يتعلق بفيروس (كورونا)

حكومة الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، المواطنين إلى التقيد بالإجراءات والإرشادات، التي صدرت عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بفيروس (كورونا) المستجد، وتحديدًا المواطنين، الذي التقوا بالوفد السياحي الكوري، وأن يتقيدوا بالعزل لمدة 14 يوماً.



وجدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، التأكيد على خلو فلسطين من فيروس (كورونا) وعدم تسجيل أي حالة حتى الآن، وأن الطواقم الطبية، تقوم بعملها على المعابر، وتم تجهيز مراكز للحجر الصحي، حرصاً على عدم تفشي الفيروس.



وكان رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، قرر إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) المستجد لدى عودتهم إلى بلادهم.