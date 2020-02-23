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شؤون فلسطينية

"الشعبية": استقبال قطر رئيسَ الموساد غير بعيدٍ عن (صفقة القرن)

"الشعبية": استقبال قطر رئيسَ الموساد غير بعيدٍ عن (صفقة القرن)
رئيس جهاز موساد في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة استقبال دولة قطر رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي،، وقيادات أمنية إسرائيلية، مؤكدة أن "مخاطر هذا لن يغطّيه الرشوة المالية التي تُقدّمها قطر للفلسطينيين".

وشدّدت الجبهة، في تصريحٍ لها اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنّ "التطبيع الذي كانت دولة قطر سبّاقة إليه، وتَعمّقَ بتبعيّتها وانغماسها في المخططات المعادية للأمة العربية، هو الناظم لسياساتها مع (الكيان الصهيوني)، والمحدد لموقفها من مخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وترى الجبهة أنّ استقبال رئيس الموساد يأتي في هذا السياق".

ودعت الجبهة الشعبية أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية التي تُقيم علاقة مع دولة قطر إلى تغليب التصدي للسياسات القطرية التطبيعية مع (الكيان الصهيوني) وغيرها من السياسات الضارة بمصالح الأمة العربية، على الرشوة التي تقدّمها قطر للفلسطينيين والتي هي ليست بعيدة عن ترتيبات يجري إعدادها لتنفيذ صفقة القرن عبر بوابات عربية وغيرها.

ودعت الجبهة الشعب القطري وخاصة الشباب منه الرافض للتطبيع إلى التصدي الحازم لكل أشكال التطبيع واللقاءات مع الكيان الصهيوني التي يجريها النظام القطري، كما طالبت القوى الوطنية العربية بمواصلة العمل على مواجهة سياسات التطبيع والتصدي لكل من يقدم عليها.

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