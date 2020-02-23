هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة بصدد تصعيد خطواتها الاحتجاجية على إجراءات إدارة السجون



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن هذه الخطوات تاتي بالتنسيق ما بين الأسرى من جميع القوى والفصائل، وفي كافة السجون، رداً على اعتزام إدارة السجون، تنفيذ توصيات لجنة أردان بفرض عقوبات عليهم.





وكانت لجنة أردان، أقرت سلسلة من العقوبات العنصرية المتطرفة بحق المعتقلين أبرزها: تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف، وأقسام المعتقلات، وتقليص عدد الفضائيات، وأيضاً كميات المواد المسموح بيعها في (كانتينا) وكذلك تقليص كمية الخبز، وسحب أداوت الطهي، وسبق ذلك تركيب أجهزة التشويش، والكاميرات في السجون.



وأشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الحركة الأسيرة أمام هجمة شرسة، تستهدف أوضاعهم الحياتية اليومية لكسر إرادتهم والانقضاض على حقوقهم، بغطاء من الإدارة الأمريكية.



يذكر، أن جلعاد أردان، قام منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء كنيست، وعناصر من (الشاباك) وممن يتولون نقل الأسرى من سجن لآخر (الشاباص) باتخاذ عدة عقوبات عنصرية متطرفة بحق الأسرى وذويهم.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه: إن الحركة الأسيرة بصدد تصعيد خطواتها الاحتجاجية على إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقها.