الشرطة: وفاة مواطن أصيب بعيارٍ ناري قبل أكثر من شهر في نابلس





وأضاف، أن الشرطة وفور تلقيها البلاغ، باشرت البحث والتحري عن مطلقي النار، وقامت بإبلاغ النيابة بحينه، وباشرت التحقيق.



وتابع: أن النيابة العامة، أحالت الجثة اليوم، إلى معهد الطب الشرعي، بجامعة النجاح، للتشريح والوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة، موضحاً أن التحيقق لا زال مستمراً لمعرفة ملابسات الحادث.



وأكد ارزيقات، أن قوة من الأجهزة الأمنية، هرعت إلى قرية أوصرين جنوب نابلس، لحفظ الأمن والنظام العام.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء في مستشفى نابلس التخصصي، عن وفاة المواطن محمود فريد رشيد عديلي (55 عاماً) من بلدة أوصرين جنوب نابلس، متأثراً بأصابته بعيار ناري بالرأس، قبل حوالي شهر ونصف.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة بتاريخ 6/1/2020 تلقت بلاغاً عن وصول المواطن عديلي لمستشفى نابلس التخصصي، مصاباً بعيار ناري بالرأس، ووصفت حالته في حينه بالحرجة، وغير المستقرة.