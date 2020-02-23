محيسن يُطالب الدول الرافضة لـ (صفقة القرن) بتنفيذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل

جمال محيسن

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، الدول التي أعلنت عن موقفها الرافض لـ (صفقة القرن) بتنفيذ إجراءات عقابية بحق حكومة الاحتلال، وألا تبقى في إطار الإدانات غير المؤثرة؛ لأن إسرائيل لا تعترف بقرارات الشرعية الدولية، ولا بالقانون الدولي.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن المواجهة الشعبية مع الاحتلال موجودة في كل المواقع، ويجب تصعيدها أكثر لضمان التأثير والديمومة، بتنفيذ البرنامج الوطني لكل فصائل العمل الوطني، في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية التصفوية.