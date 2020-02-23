عريقات: آن الأوان للبدء الفوري بتنفيذ قرارات "المركزي" و"الوطني" وتحقيق المصالحة



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة وتصعيدية بمختلف الجوانب، وتحديداً ما يتعلق بالاستيطان، ومصادرة أرض مطار قلنديا، وتحويلها إلى مستوطنة، وتشكيل لجنة لرسم خرائط للمناطق التي سيتم ضمها، وأوضح أن كل ذلك يثبت أنه تم البدء بتنفيذ ما يسمى (صفقة القرن).





ورحب عريقات بمواقف دول العالم المنددة بمخططات الاستيطان الأخيرة، مبيناً أن المسألة الآن تعدت البيانات، وآن الأوان على للاتحاد الأوروبي، أن يسلك مسلك مساءلة ومحاسبة إسرائيل، التي لم تعد تأبه لردود الفعل.





كما دعا عريقات الجنائية الدولية إلى الإسراع بإنهاء قضية الولاية، وفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين إلى جانب التحرك بمجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكذلك مجلس الأمن، والجمعية العامة.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات: إنه آن الأوان للبدء الفوري بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتحقيق المصالحة رداً على التصعيد الاستيطاني، وإجراءات الاحتلال لضم الأرض الفلسطينية.