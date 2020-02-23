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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة
جنود الاحتلال الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير: إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من العيساوية في القدس، وهم: وسيم نايف عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ويزن أمجد عبيد، ويونس سفيان عبيد.

ومن بلدة تقوع قضاء بيت لحم، اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: أحمد جمال العمور (22 عاماً)، وقصي محمود العمور (20 عاماً)، ومواطناً آخر من بلدة عقربا قضاء نابلس، وهو همام بني فضل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت خلال اليومين الماضيين (20) مواطناً على الأقل بينهم أطفال وفتاة من القدس، وكانت غالبية الاعتقالات في القدس منهم عائلة الشهيد ماهر زعاترة من جبل المكبر، والذي أعدمه جيش الاحتلال يوم أمس، عند باب الأسباط، بالإضافة إلى الفتى محمد عبد المجيد صرمة (16 عاماً) من بلدة دير دبوان قضاء رام الله، الذي أُصيب برصاص الاحتلال بالقرب من بلدة بيتين، ويقبع في مستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي، بوضع صحي صعب.

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