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شؤون فلسطينية

سرايا القدس تُعلن استشهاد أحد "مجاهديها" جنوب قطاع غزة

سرايا القدس تُعلن استشهاد أحد "مجاهديها" جنوب قطاع غزة
صورة شهيد سرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: إن أحد مجاهديها بلواء خانيونس، وهو محمد علي الناعم (27 عاماً) استشهد اليوم في جريمة "صهيونية" وحشية شرقي خانيونس.

واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.

وكان  الجيش الإسرائيلي، زعم رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

وأضاف جيش الاحتلال: "القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد الشبان، فتحت نيرانها باتجاههما، ورصدت الإصابة".

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