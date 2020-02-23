قوات الاحتلال تنصب خياماً قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

الحرم الإبراهيمي في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خياماً كبيرة داخل ملعب مدرسة الإبراهيمية القريبة من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وشادراً على مدخل الحرم.



وأكد مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو سنينة، أن الاحتلال عادة ما يقوم بهذه الأعمال في أعياد اليهود فقط، منوهاً إلى أنها تأتي في سياق محاولات تهويد الحرم والسيطرة عليه، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).