أبو مرزوق: قتل الفلسطينيين بدم بارد والتنكيل بجثثهم بوحشية لا تمت للبشرية بشيء

عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق: إن قتل الفلسطينيين بدم بارد، والتنكيل بجثثهم بوحشيةـ لا تمت للبشرية بشيء.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن ذلك يعتبر جريمة بحق الإنسانية، والقانون الدولي؛ الذي لم يعد له مكانة لدى دولة الاحتلال، و"ما حك جلدك غير ظفرك".



نشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فيديوهات، وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.



وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى إصابته.



واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.