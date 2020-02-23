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شؤون فلسطينية

نصر أبو جيش: نريد فلسطين من النهر إلى البحر

نصر أبو جيش: نريد فلسطين من النهر إلى البحر
نصر أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحزب (الشعب) الفلسطيني، ومسؤول الحزب في محافظة نابلس، نصر أبو جيش: "إننا سنعمل على تغير سياسة حزب الشعب الفلسطيني في المؤتمر العام المقبل، المنوي عقده في منتصف نيسان/ أبريل المقبل. 

جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاحية مؤتمر الحزب في محافظة نابلس، أمس السبت، موضحاً أنه يجب أن تختلف سياسة حزب الشعب الفلسطيني، في المطالبة بحقنا، بأن تكون فلسطين كُل فلسطين من النهر الى البحر.

وأوضح أبو جيش، أن يافا كنابلس والناصرة كجنين، مضيفاً أن هذا هو الرد على ما يسمى بـ (صفقة القرن)، مطالباً: "أبناء شعبنا بالالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكداً على حتمية مقاومة الاحتلال والاستيطان الجاثم على صدور الفلسطينيين".

ورفض أبو جيش، كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال، ومقاطعة منتجاته.   

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