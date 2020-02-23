"المرور" بغزة تكشف تفاصيل حالة الطرق في القطاع اليوم

شارع عمر المختار - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور بغزة: إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية.



ونوهت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس.



وتابعت: كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وأضافت إدارة المرور أنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث مرورية نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.