إصابة رضيعة وعدد من المواطنين بالاختناق باقتحام الاحتلال لدير نظام برام الله









رام الله - دنيا الوطنأصيبت رضيعة تبلغ من العمر (خمسة أشهر)، وعشرات المواطنين والطلبة بالاختناق، اليوم الأحد، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المنازل والمدرسة المختلطة في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.ونقلت الرضيعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى معالجة الآخرين ميدانيا، كما تم إخلاء الطلبة من المدرسة، وذلك حفاظا على سلامتهم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل اغلاق المدخلين الشماليين للقرية بالسواتر الترابية، فيما يقيم حاجزا دائما على مدخلها الشرقي.ولا تزال قوات الاحتلال داخل القرية، وتطلق قنابل الغاز والصوت صوب منازل المواطنين الآمنين.