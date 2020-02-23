كوريا الجنوبية ترفع مستوى الخطر من فيروس (كورونا) إلى أعلى درجة

أطباء في مستشفى لعلاج كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من فيروس (كورونا) إلى أعلى درجة، في وقت أفادت السلطات الصحية، بتسجيل خامس حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.



وأعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 602، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان عمدة مدينة دايغو، جنوب غربي كوريا الجنوبية، ألزم سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، بالبقاء في منازلهم خشية انتشار فيروس (كورونا).



وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس (كورونا) المستجد الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".