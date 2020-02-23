الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عزمها فحص جميع المسافرين القادمين من الأراضي الفلسطينية، وذلك خشية من فيروس (كورونا).





وأكد عدنان اسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الأولية في وزارة الصحة الأردنية، ومسؤول ملف (كورونا) بالوزارة، أن الحكومة قادرة على ذلك من خلال وجود أجهزة مختصة لفحص المصابين بالفيروس.





وأوضح اسحاق، وفق قناة (رؤيا) الأردنية، أن الأردن أصبح وسط منطقة ملتهبة بسبب تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية، لم تتواصل إلى الآن مع وزارة الصحة الأردنية لمتابعة هذا الأمر.





وأشار اسحاق، إلى أن الوزارة، والجهات المختصة، ستقوم بتشديد الرقابة، والإجراءات الوقائية على جميع المعابر والمنافذ الحدودية، وتحديداً معبر جابر الحدودي مع لبنان، حيث يأتي اللبنانيون منه إلى المملكة.

رام الله - دنيا الوطن