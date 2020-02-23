"الجهاد": الأيادي القابضة على الزناد ستثأر لدماء الشهداء كما ثأرت وقصفت تل أبيب

أنصار حركة الجهاد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد: إن جريمة خانيونس وحشية، و"لن نسمح لهذا الاحتلال أن يتعامل معنا مثلما يتعامل مع بعض العواصم العربية".



وأضافت في بيان لها، أن "الأيادي القابضة على الزناد ستثأر لدماء الشهداء، كما ثأرت وردت قبل ذلك بقصف تل أبيب".



وحذرت من تقديم أي مبررات لشن عدوان على قطاع غزة، و"نأخذ ذلك على محمل الجد وتهديدات العدو لن تنجح في ثني المقاومة عن مشروعها".



واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.



وكان الجيش الإسرائيلي، زعم رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".



وأضاف جيش الاحتلال: "القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد الشبان، وفتحت نيرانها باتجاههما، ورصدت الإصابة".