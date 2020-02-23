شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

رام الله - دنيا الوطننشر الداعية السعودي، عائض القرني، مقطع فيديو، هاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً: إنه "بائع كلام، وشارك في كل فتنة في المنطقة".وأعلن الداعية السعودي، أنه يتبرأ من فيديو سابق كان يثني فيه على الرئيس التركي، قائلاً: "كنت مخدوعاً به كغيري من المسلمين، أظهر لنا حسناً، ونحن نحب الإسلام، ومن ينصر الإسلام، لكن ظهر الرجل على حقيقته، وله مواقف مشينة معيبة، منها العداء للمملكة العربية السعودية، وعدم نصرة المسلمين".وذكر القرني، أن أردوغان "أول زعيم زار المبكى اليهودي، ولبس طاقيتهم، ولإسرائيل سفارة في بلده، باع القضايا الإسلامية كلاماً، باع السوريين كلاماً، ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة، وتخلى عنهم.. دخل في كل فتنة، أعلنت في المنطقة.. شارك في قتل الليبيين واليمنيين والسوريين".