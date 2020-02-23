مباشر | حقيقة وصول فيروس كورونا إلى فلسطين.. وكيف تحمي نفسك من الإصابة

عربي

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد في البلاد.

وقال حسن، وفق وكالة (الأناضول) التركية، عقب تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، تتحدث عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس القاتل في لبنان: "الشائعات، التي يتم تداولها حول تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، لا ترتكز على أي معطى علمي".

وأشار إلى أن "لبنان سجل حالة موثقة وحيدة فقط مصابة بفيروس (كورونا)، وهي التي تم التثبت منها الجمعة.. اليوم أجرينا فحص فيروس (كورونا) لأكثر من 10 مرضى، وأظهرت نتائج الفحوص أنها سلبية، وغير حاملة للفيروس".

وزار الوزير مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي في النبطية، لمتابعة موضوع الاشتباه بحالتين مصابتين بفيروس (كورونا)، حيث استمع الوزير من الفريق الطبي إلى آخر التطورات، وكل التفاصيل عن الحالتين، وتفقد القسم المنوي تجهيزه؛ ليكون جناحاً للحجر الصحي.

وأوضح حسن للصحفيين، أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية، بكافة الموانئ البحرية والبرية والجوية، هي إجراءات جدية.

وأكد على ضرورة عدم بث "الإشاعات المغرضة" التي تسبب حالة عامة من الهلع، مضيفاً: "تبين بعد اطلاعي من مدير مستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية، حسن وزنة، ورئيس بلدية كفر رمان عن وضع الحالتين، اللتين جئنا خصيصاً للتحقق منهما، ألا عوارض طبية تشير إلى وجود فيروس (كورونا)، وهما في حجر منزلي صحي بالتنسيق مع مدعي عام النبطية، وشرطة بلدية كفر رمان، هناك حالة واحدة مؤكدة في مستشفى بيروت، فيما كل من كانوا على متن الطائرة، لم تظهر عليهم حتى اللحظة أي عوارض".

وفي معرض حديثه عن التدابير المتخذة في البلاد لتفادي انتشار فيروس (كورونا)، أكد الوزير أن "الحكومة تتقيد بكامل الإجراءات على الحدود وعند الموانئ، وهو ما سمح باكتشاف الحالة مبكراً"، وحث البلديات على "القيام بكل الخطوات اللازمة والتنسيق مع مصالح الصحة والقوى الأمنية لمواجهة أي طارئ بهذا الصدد".

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يُدمر زورق للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورق للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

ليبرمان يكشف سبب زيارة رئيس الموساد وقائد عسكري إسرائيلي لقطر

ليبرمان يكشف سبب زيارة رئيس الموساد وقائد عسكري إسرائيلي لقطر

نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده

نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده

الصدر يُهدد البرلمان العراقي بـ &#34;تظاهرة مليونية&#34;

الصدر يُهدد البرلمان العراقي بـ "تظاهرة مليونية"

السودان تكشف حقيقة إرسال قوات سودانية للإمارات

السودان تكشف حقيقة إرسال قوات سودانية للإمارات

العراق: تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنصب خياماً قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

قوات الاحتلال تنصب خياماً قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

أبو مرزوق: قتل الفلسطينيين بدم بارد والتنكيل بجثثهم بوحشية لا تمت للبشرية بشيء

أبو مرزوق: قتل الفلسطينيين بدم بارد والتنكيل بجثثهم بوحشية لا تمت للبشرية بشيء

نصر أبو جيش: نريد فلسطين من النهر إلى البحر

نصر أبو جيش: نريد فلسطين من النهر إلى البحر

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف تفاصيل حالة الطرق في القطاع اليوم

"المرور" بغزة تكشف تفاصيل حالة الطرق في القطاع اليوم

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لدير نظام برام الله

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لدير نظام برام الله

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

سيدة فلسطينية تضع رائحة فلسطين في قلب الشوكولاتة بنكهات عجيبة لأول مرة

سيدة فلسطينية تضع رائحة فلسطين في قلب الشوكولاتة بنكهات عجيبة لأول مرة

شاهد: فيديو يُظهر الوفد السياحي الكوري المُصاب بـ (كورونا) في الحرم الإبراهيمي

شاهد: فيديو يُظهر الوفد السياحي الكوري المُصاب بـ (كورونا) في الحرم الإبراهيمي

منوعات

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

عقوبة صادمة لأسترالي اغتصب طفلته لمدة خمس سنوات

عقوبة صادمة لأسترالي اغتصب طفلته لمدة خمس سنوات

بسبب &#34;فيسبوك&#34;.. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

بسبب "فيسبوك".. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

بعد غياب 16 عامًا.. عودة مسلسل Friends رسمياً في هذا التاريخ

بعد غياب 16 عامًا.. عودة مسلسل Friends رسمياً في هذا التاريخ

مافعلته منتهى الرمحي على الهواء يُفجر موجة انتقادات.. وأنباء عن استبعادها أسبوعين

مافعلته منتهى الرمحي على الهواء يُفجر موجة انتقادات.. وأنباء عن استبعادها أسبوعين

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;: بعد إذن أستاذ هاني&#34;

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على "بنت الجيران": بعد إذن أستاذ هاني"

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

عربي

التحالف العربي يُدمر زورق للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورق للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده

نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده