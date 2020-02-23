أول تعليق من حماس على تنكيل الاحتلال لشاب أعزل شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد: إن تعمد قتل الاحتلال للشاب الأعزل على تخوم قطاع غزة، والتنكيل بجثته تحت سمع وبصر العالم أجمع، جريمة بشعة، تضاف إلى سجل جرائمه الأسود، بحق شعبنا الفلسطيني على طول الوطن وعرضه، وبحق أهل غزة المحاصرين، يتحمل العدو الصهيوني تبعاتها ونتائجها.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه السياسة الفاشية التي يمارسها الاحتلال (الصهيوني) خطيرة جداً، وتجرؤ على الدم والإنسان الفلسطيني، وإمعان في جرائمه وإرهابه بحق شعبنا وأهلنا وشبابنا الثائر في وجه الظلم والقهر والعدوان والحصار، بهدف تخويفهم، وكسر إرادتهم، وثنيهم عن مواصلة مشوارهم النضالي والكفاحي، ضد الاحتلال وسياساته وجرائمه.



وقالت: إن هذه الجرائم والانتهاكات لن تجعل شعبنا يستكين أو يرضخ، ولن تكسر إرادته، بل ستزيده قوة وثباتاً وتمسكاً بأرضه وبحقوقه، وأكثر إصراراً على مقاومة المحتل، وبكافة السبل والأدوات وأشكال المقاومة، دفاعاً عن حقوقه وثوابته، وبكل ما يملك من قوة، مهما بلغت التضحيات.