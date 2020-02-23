دولي

ارتفاع حصيلة الوفيات بـ (كورونا) المستجد في الصين إلى 2442 شخصاً

ارتفاع حصيلة الوفيات بـ (كورونا) المستجد في الصين إلى 2442 شخصاً
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في الصين، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الأحد: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا".

وأضافت: "في الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في مقاطعة "هوبي" الصينية 96 وفاة جديدة و630 إصابة أخرى بفيروس "كورونا" المستجد، بنهاية يوم 22 فبراير. وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة إلى 2346 حالة وفاة.

وفقا للتقارير اليومية التي تصدرها لجنة الصحة في  هوبي فقد حصلت غالبية الوفيات في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.

من جهتها أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" لديها إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الوفيات 4 أشخاص.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة، اكتشاف 123 حالة إصابة جديدة، من بينها 93 حالة بمدينة دايجو و20 حالة أخرى بمحافظة جيونجسانجبك، والباقون في مناطق مختلفة بجميع أنحاء البلاد​​​.

وأكد المركز وفات أربعة أشخاص، وشفاء 18 شخصا بعد علاجهم .

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