الشعبية: نؤيد بشكل مطلق موقف القطب والحركة الطلابية بخصوص التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

اشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمواقف الوطنية المسئولة للحركة الطلابية وحراكها الرافض للتطبيع، مؤكدة تأييدها المطلق للبيان الذي أصدره القطب الطلابي في جامعة بيرزيت وموقف الحركة الطلابية وتشديدهم على ضرورة ملاحقة المطبعين بمن فيهم بعض أعضاء مجالس الأمناء الذين شاركوا في لقاءات تطبيعية.



وأكدت الجبهة على ضرورة مواجهة رموز التطبيع ومقاطعتهم وطنياً وشعبياً، واعتبار ما يقومون به من لقاءات تطبيعية جريمة وطنية صريحة، ورفض كل تبريراتهم الهادفة لامتصاص الغضب الشعبي.



ودعت الجبهة جميع القوى السياسية والشعبية والحركة الطلابية والشبابية والنسوية التصدي الحازم لجريمة التطبيع ورموزها ومروجيها بمختلف الأشكال.



وجددت الجبهة على موقف الإجماع الوطني الشعبي لجماهير شعبنا في الوطن والشتات الداعي لضرورة حل ما يسمى " لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي " التي تواصل دون حسيب ورقيب الغوص في مستنقع اللقاءات التطبيعية برعاية مباشرة من قيادة السلطة.



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