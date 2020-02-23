مشاهد قاسية.. جرافة إسرائيلية تُنكّل بمواطن فلسطيني

رام الله - دنيا الوطننشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى إصابته.