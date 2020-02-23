دولي

زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً قوته 5.7 درجة على مقياس (ريختر) ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وحسب وكالة (رويترز)، فقد نقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل، أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة، ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو متراً من تبريز".

وأضاف أن الزلزال‭ ‬كان على عمق خمسة كيلومترات، فيما لم ترد حتى اللحظة، أي تقارير عن خسائر أو ضحايا.

وشهدت تركيا في الساعات الأولي من اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 4.7 درجة على مقياس (ريختر)، في مدينة مانافجات غربي تركيا، حيث وقع الزالزال، على عمق 15 كم تحت سطح الأرض، وبعد 66 كم شمالي مدينة مانافجات الواقعة بمحافظة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

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