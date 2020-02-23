ليبرمان يكشف سبب زيارة رئيس الموساد وقائد عسكري إسرائيلي لقطر

كشف زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، سبب زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي، إلى قطر.



وقال ليبرمان، في حديث للقناة الإسرائيلية الـ 12، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوفد رئيس الموساد، والوفد الموافق له إلى قطر، ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة حماس.



وأوضح، أن الوفد قام بزيارة إلى قطر بتكليف من نتنياهو، وطلب من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس بعد 30 آذار/مارس، مضيفاً: "القطريون كانوا يعتزمون وقف التمويل".



وتابع: "مصر وقطر غاضبتان من حماس، وكانتا تعتزمان قطع العلاقات معها، وفجأة ظهر نتنياهو كمدافع عن حماس كأنها منظمة بيئية"، واصفاً سياسات نتنياهو بـ "الرضوخ للإرهابيين".





يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتزي هاليفي، قاما بزيارة سرية للدوحة مطلع شباط/ فبراير الحالي، واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية، ومستشار أمير قطر للأمن القومي.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة، تعتبر الثانية في ستة أشهر، مؤكدة أن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة، دعماً مالياً شهرياً لحركة حماس بـ 15 مليون دولار.

رام الله - دنيا الوطن