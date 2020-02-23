دولي

روسيا تُعلّق على اتهامات أمريكية لها بنشر الشائعات بخصوص (كورونا)

روسيا تُعلّق على اتهامات أمريكية لها بنشر الشائعات بخصوص (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المزاعم الأمريكية، بأن "روسيا تروج معلومات في الأنترنت بأن واشنطن هي المسؤولة عن انتشار فيروس "كورونا" في العالم.

واعتبرت زاخاروفا، أن ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر في الخارجية الأمريكية، هو "نشر متعمد لشائعات"، وفق (روسيا اليوم). 

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق عن مصدر في الخارجية الأمريكية قوله: إن روسيا تسعى لتشويه صورة الولايات المتحدة من خلال ترويج أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي، تتهمها فيها بالوقوف وراء انتشار فيروس (كورونا).

هذا وقد انتشر فيروس (كورونا) الجديد في عشرات الدول، وخلف حوالي 2500 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد المصابين ما يقارب 7700 إصابة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى لقاح ضد هذا الفيروس، رغم الجهود الدولية.

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