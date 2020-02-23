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دولي

الصين تُعلن الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي (كورونا)

الصين تُعلن الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصاً، والإصابات المؤكدة إلى 76 ألفاً 936 حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألفاً و888 شخصاً بعد معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفاً و936 شخصاً، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفاً 606 مرضى، من بينهم (10 آلاف و968 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2442 شخصاً، جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفاً و888 شخصاً بعد شفائهم"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في أقليم هوبي الصينية 96 وفاة جديدة، و630 إصابة أخرى بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد 19)، بنهاية 22 شباط/ فبراير.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) في الإقليم إلى 2346 وفاة، وكانت قد سجلت هوبي، مركز انتشار الوباء، 106 وفيات و366 إصابة جديدة بالوباء بنهاية 21 شباط/ فبراير.

ووفقاً للتقارير اليومية التي تصدرها لجنة الصحة في هوبي، فقد حصلت غالبية الوفيات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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