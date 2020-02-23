داخلية غزة: وفاة موقوف إثر تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، وفاة موقوف إثر تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ ونقله إلى مستشفى الشفاء فجر اليوم الأحد.





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وفاة الموقوف (ع.س) 39 عاماً، في مستشفى الشفاء فجر اليوم الأحد، حيث تم نقله لتلقي العلاج ظهر أمس السبت إثر تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ".



وأضاف البيان: "شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق، وسيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة".







رام الله - دنيا الوطن