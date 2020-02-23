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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني شرق قطاع غزة صباح اليوم

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني شرق قطاع غزة صباح اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

وأضاف جيش الاحتلال: "القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد الشبان وفتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة".

وفي السياق، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إن حدث أمني وقع بالقرب من منطقة خانيونس حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين اقتربوا من السياج، من المرجح أنهم حاولوا زرع عبوة،  لا توجد إصابات لدى القوات".

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن هناك محاولة تسلل على الحدود وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مواطناً أصيب بساقيه برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خانيونس. 



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