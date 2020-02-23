شؤون فلسطينية

سيدة فلسطينية تضع رائحة فلسطين في قلب الشوكولاتة بنكهات عجيبة لأول مرة

سيدة فلسطينية تضع رائحة فلسطين في قلب الشوكولاتة بنكهات عجيبة لأول مرة
ريم شهاب
رام الله - دنيا الوطن
هل تتخيل أن تتذوق شوكولاتة بطعم بلادك؟ هل تعتقد أن طعم الشوكولاتة، سينسجم مع الميرامية والنعنع والريحان والينسون، والزعتر، والهيل، والقهوة العربية، وإكليل الجبل؟ 

هذا ما حققته السيدة الفلسطينية، ريم ناصر شهاب (41 عاماً) من رام الله، والتي عبرت عن حبها لوطنها بطريقتها الخاصة، وفكرت خارج الصندوق، وصنعت للشوكولاتة مذاقاً خاصاً، لكل مذاق حكاية تأسرك، ورفعت شعار "صُنعت بحب وبأنامل فلسطينية بنكهة الأرض".

تقول ريم في حديثها لـ"دنيا الوطن" حول بداية الفكرة: "درست في أكاديمية للطهي، ولاحظت أنه دائماً يتم تعليمنا أي شيء غربي، وتساءلت لماذا فقط نتعلم كل ماهو غربي؟ لماذا الوصفات التي يتم تعليمنا إياها إيطالية، صينية، ليست لها علاقة بنا كشرقيين".

وأضافت: "من هنا قررت أن أحول ما تعلمته من غربي، إلى شرقي، لتصل إلى كل مُواطن ومُغترب، وليكون لدينا منتج وطني بدل أن نستورد من الخارج، وتُصنع بحب بأيدي فلسطينية".

وكشفت ريم أنها كانت تصنع كيكات بهذه النكهات الشرقية، وحين وجدت قبولاً لها، قررت ألا تحصرها بالكيك فقط، وأن تصنع شيئاً أسهل يصل إلى الجميع، وقالت: "أما النكهات فليست غريبة، بالعكس مُتعارف عليها، لكن الغريب أن يتذوقوها بشوكولاتة، شوكولاتة بنكهة بلدك، والأعشاب الطبيعية التي تُنتجها أرضنا".

 وأضافت: "أدخلت عدة نكهات، المستكة، الزعتر، الميرامية، الينسون، الزنجبيل، وحين تذوقتها وجدتها لذيذة جداً تأخذك لعالم جميل جداً، كما صنعت شوكولاتة بالقهوة الطبيعية بعيداً عن أي مُحسنات وألوان ونكهات خارجية".

وأكدت ريم أن كل منتجاتها طبيعية 100%، وأنها لا تستعين بأي مواد خام خارجية، بل تصنع الشوكولاتة من الصفر إلى المرحلة النهائية بيدها فقط.

وتشعر ريم بسعادة غامرة بسبب ردود الفعل التي رصدتها، حيث أحبت شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني منتجاتها، وأصبحت يقترح عليها نكهات مُعينة، وكشفت أن نكهة الميرامية هي الأكثر طلباً، ونكهة الشاي كذلك.

وتطمح ريم أن تتعدى منتجاتها التي تحمل اسمها فلسطين، وتخرج إلى العالم كمُنتج فلسطيني أصيل، وأن تُنافس الماركات الغربية، وأن تُساعد المغتربين في تذوق طعم الوطن ولو عن طريق شوكولاتة فقط.
 











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